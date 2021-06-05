35-летний турок провел результативный сезон во французском чемпионате.
Бурак Йылмаз, ФК Лилль
05 июня 2021, 08:58
Нападающий Бурак Йылмаз признан лучшим игроком Лилля по итогам сезона-2020/21, сообщает пресс-служба французского клуба.
По итогам голосования среди фанатов чемпионов Франции 35-летний турок набрал 52,5% болельщиков, что позволило ему опередить вратаря Майка Меньяна (28,7%), ушедшего в Милан, и полузащитника Бенжамена Андре (9,6%).
В прошедшем сезоне Йылмаз провел 33 поединка за "догов", в которых забил 18 мячей и отдал 5 ассистов.
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