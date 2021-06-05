Франция

35-летний турок провел результативный сезон во французском чемпионате.

Нападающий Бурак Йылмаз признан лучшим игроком Лилля по итогам сезона-2020/21, сообщает пресс-служба французского клуба.

По итогам голосования среди фанатов чемпионов Франции 35-летний турок набрал 52,5% болельщиков, что позволило ему опередить вратаря Майка Меньяна (28,7%), ушедшего в Милан, и полузащитника Бенжамена Андре (9,6%).

🔴 Burak Yilmaz élu Dogue de la saison by @boulanger 🏆



Tebrikler @yilmazburak17 ❤ — LOSC (@losclive) June 4, 2021

В прошедшем сезоне Йылмаз провел 33 поединка за "догов", в которых забил 18 мячей и отдал 5 ассистов.

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