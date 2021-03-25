ЧМ-2022. Отбор

Турецкий форвард был неудержим в стартовом матче отбора.

Сборная Турции сумела удачно провести домашний поединок против Нидерландов в рамках отборочного цикла на чемпионат мира-2022, которым открывалась вся европейская часть квалификации на мундиаль. Коллектив Шенола Гюнеша в начале второго тайма громил соперников со счетом 3:0, но слегка выпустил ситуацию из-под контроля в концовке, из-за чего встреча завершилась 4:2 в их пользу.

Турция — Нидерланды 4:2 Видео голов и обзор матча

Игроком матча, с солидным отрывом от своих партнеров по команде и футболистов из стана соперников, стал 35-летний нападающий турецкой сборной Бурак Йылмаз.

Форварду удалось не только оформить хет-трик, что позволило ему впервые за пять лет отметиться сразу тремя забитыми мячами в одном поединке, но и замахнуться на неприятное для нидерландской стороны достижение.

Речь идет о том факте, что с 1980 года и противостояния "оранжевых" против Германии с феноменальным Клаусом Аллофсом в составе, никто из соперников данной сборной не мог добиться сразу трех забитых мячей в ворота представителей Нидерландов. Об этом сообщил статистический портал Opta.

Стоит отметить, что, несмотря на свой возраст, Бурак Йылмаз продолжает свои традиции результатного нападающего, и на клубном уровне в текущем сезоне уже успел отличиться 11-ю голами и четырьмя голевыми передачами в 25-и матчах за французский Лилль.

В следующем туре сборная Турции сыграет в гостях против Норвегии.