Нидерланды. Новость

Керманич нідерландського клубу розповів про повернення нападника в Ередивізі.

Нідерландський нападник Стівен Бергвейн майже півтора роки виступає в англійській Прем’єр-лізі в складі лондонського Тоттенгема, куди перебрався з ПСВ під час зимової трансферної кампанії зразка сезону-2019/20.

Проте під керівництвом Антоніо Конте навряд чи можна вважати, що 24-річний виконавець є сталим гравцем основного складу "шпор".

Дедалі частіше з’являється інформація про те, що вже найближчим часом футболіст змінить місце роботи, опинившись в Ередивізі, де колись починав свій футбольний шлях.

Урятувати кар’єру Бергвейна взявся клуб, у якому відбувалась переважна частина становлення його професійної кар’єри ще за часів виступів у футбольній академії — амстердамський Аякс.

Однак ситуація з перемовинами ще досі не є визначеною, на що вказав новий головний тренер "Божих синів" Альфред Схрьодер.

"Питання трансферу досі не вирішено. Треба просто зачекати", — заявив нідерландський фахівець під час одного з останніх інтерв’ю.

У цьому сезоні на рахунку Бергвейна 32 матчі (875 хвилин), у яких він забив чотири голи та віддав дві гольових передачі.