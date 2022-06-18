Нидерланды. Новость

Чемпіон Нідерландів близький до посилення складу.

Аякс працює над посиленням складу у світлі можливих продажів лідерів у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст De Telegraaf Майк Вервей, чемпіон Нідерландів домовився про перехід вінгера Тоттенгема Стівена Бергвейна.

Стверджується, що сума угоди становитиме близько 22,5 мільйона євро.

У сезоні, що завершився, Стівен Бергвейн провів за "шпор" 32 матчі у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 4 голи і віддати 2 результативні передачі.

Нагадаємо, що Бергвейн з великою ймовірністю покине Тоттенгем через підписання Перишича.