Нидерланды. Новость
Чемпіон Нідерландів близький до посилення складу.
Стівен Бергвейн, getty images
18 червня 2022, 13:50
Аякс працює над посиленням складу у світлі можливих продажів лідерів у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст De Telegraaf Майк Вервей, чемпіон Нідерландів домовився про перехід вінгера Тоттенгема Стівена Бергвейна.
Стверджується, що сума угоди становитиме близько 22,5 мільйона євро.
У сезоні, що завершився, Стівен Бергвейн провів за "шпор" 32 матчі у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 4 голи і віддати 2 результативні передачі.
Нагадаємо, що Бергвейн з великою ймовірністю покине Тоттенгем через підписання Перишича.