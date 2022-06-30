Нидерланды. Новость

Клуб бажає повернути гравця, який виховувався у їх академії.

Нідерландський Феєнорд зацікавлений у підписанні на повноцінній основі вінгера Манчестер Юнайтед Тахіта Чонга. Про це повідомляє 1908.nl.

Футболіст був лідером молодіжної команди "червоних дияволів", але не отримує шансів проявити себе у основній.

МЮ, у свою чергу, хоче підписати лівого захисника Феєнорда Тайлера Маласію, і Чонг може стати частиною угоди.

Більш того, футболіст вже знайомий з "клубною кухнею" нідерландського клубу, адже займався у тамтешній академії до 2016 року.

Останні півтора роки гравець віддавався у оренди. Він виступав за бременський Вердер, Брюгге та Бірмінгем, де провів цілий сезон.