Нидерланды. Новость
Чемпіон Нідерландів оформив перехід лівого захисника.
Оуен Вейндал, фото Аякс
12 липня 2022, 19:59
Аякс активно працює на трасферному ринку з метою посилення складу у світлі можливого відходу кількох лідерів.
Як повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу, вдалося досягти домовленості щодо трансферу капітана АЗ Оуена Вейндала.
Гравець підписав контракт з Аяксом, який розрахований на п’ять сезонів — до 30 червня 2027 року. Чемпіон Нідерландів заплатить фіксовану трансферну суму в розмірі 10 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Ліон домовився з Аяксом про перехід лівого захисника команди Тальяфіко, гравець поки що думає.