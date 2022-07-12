Нидерланды. Новость

Чемпіон Нідерландів оформив перехід лівого захисника.

Аякс активно працює на трасферному ринку з метою посилення складу у світлі можливого відходу кількох лідерів.

Як повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу, вдалося досягти домовленості щодо трансферу капітана АЗ Оуена Вейндала.

Гравець підписав контракт з Аяксом, який розрахований на п’ять сезонів — до 30 червня 2027 року. Чемпіон Нідерландів заплатить фіксовану трансферну суму в розмірі 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Ліон домовився з Аяксом про перехід лівого захисника команди Тальяфіко, гравець поки що думає.