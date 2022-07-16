Амстердамський Аякс продовжує трансферну кампанію-2022, розшукуючи талановитих виконавців по всьому світу.

Так, чемпіон Нідерландів близький до підписання нападника Порту та молодіжної збірної Португалії Франсіска Консейсау, повідомляє Фабріціо Романо.

Аякс заплатить клаусулу в п'ять мільйонів євро, а контракт буде розраховано до літа 2027 року.

Раніше повідомлялось, шо Аякс веде переговори із Шахтарем стосовно Матвієнка.