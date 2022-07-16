Нидерланды. Новость
Молодий виконавець перейде до чемпіонів Нідерландів.
франсіско консейсау, getty images
16 липня 2022, 14:08
Амстердамський Аякс продовжує трансферну кампанію-2022, розшукуючи талановитих виконавців по всьому світу.
Так, чемпіон Нідерландів близький до підписання нападника Порту та молодіжної збірної Португалії Франсіска Консейсау, повідомляє Фабріціо Романо.
Аякс заплатить клаусулу в п'ять мільйонів євро, а контракт буде розраховано до літа 2027 року.
Раніше повідомлялось, шо Аякс веде переговори із Шахтарем стосовно Матвієнка.