Украина

Захисник може продовжити кар'єру у Нідерландах.

Захисник донецького Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко потрапив до сфери інтересів амстердамського Аякса.

"Гірники" згодні відпустити свого футболіста до стану чемпіонів Нідерландів за 15 млн євро, повідомляє De Telegraaf.

Можливість трансферу залежить від переходу Лісандро Мартінеса в Арсенал або Манчестер Юнайтед, які ведуть активні переговори із "аяксидами".

Минулого сезону Матвієнко по разу відзначився голом та результативною передачею за 14 матчів у складі Шахтаря.

Портал Tranfermarkt оцінює виконавця у 11 млн євро.

Раніше повідомлялось, що на Матвієнка претендує Феєнорд.