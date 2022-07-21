Нидерланды. Новость
Молодий нападник став гравцем нідерландського клубу.
ФРАНСІСКО КОНСЕЙСАУ, GETTY IMAGES
21 липня 2022, 22:47
Чемпіон Нідерландів амстердамський Аякс оголосив про підписання нападника Порту Франсіско Консейсау.
Контракт підписано до літа 2027 року, а португальский гранд отримає за свого футболіста п'ять мільйонів євро.
У складі Порту 19-річний форвард провів 50 матчів, в яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач.
Раніше повідомлялось, шо Аякс веде переговори із Шахтарем стосовно Матвієнка.