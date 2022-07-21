Нидерланды. Новость

Молодий нападник став гравцем нідерландського клубу.

Чемпіон Нідерландів амстердамський Аякс оголосив про підписання нападника Порту Франсіско Консейсау.

Coming soon to 𝗔𝗠𝗦...



Olá, @FConceicao7! 👋 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 21, 2022

Контракт підписано до літа 2027 року, а португальский гранд отримає за свого футболіста п'ять мільйонів євро.

У складі Порту 19-річний форвард провів 50 матчів, в яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялось, шо Аякс веде переговори із Шахтарем стосовно Матвієнка.