Нидерланды. Новость

Бразилець хоче піти.

Вінгер Аякса Антоні прокоментував можливий перехід у Манчестер Юнайтед – бразилець наполягає на відході з Аякса.

"Ще у лютому цього року мої агенти приїжджали до Амстердаму, щоб повідомити Аяксу про те, що я маю намір залишити клуб. Я знав, що буде кілька зацікавлених клубів, а з ними клуб отримає чудову пропозицію.

У червні цього року я перервав свою відпустку і приїхав особисто, щоб повідомити керівництво Аякса, включно з новим тренером, про моє бажання піти і про те, що вони мають розглянути цю можливість. Протягом кількох місяців трансферного вікна зустрічі тривали, і я також отримав пропозицію від Аякса щодо продовження контракту. Я ще раз дав зрозуміти, що бажаю піти.

Сьогодні на зустрічі із клубом я висловив своє давнє бажання. Тільки цього разу у них на столі була суттєва пропозиція. Аякс завжди відмовлявся і зараз перешкоджає відходу, бо мають лише п'ять днів на те, щоб знайти заміну.

Я не прошу просто відпустити мене. Я прошу Аякс продати мене за найвищу ціну, отриману клубом, який грає в Ередівізі в історії. Я наполягав на цьому із лютого, щоб клуб міг спокійно перебудувати команду.

Я був дуже щасливий в Амстердамі, я виграв титули в Аяксі, завів друзів і побудував частину своєї кар'єри, але тепер я підтверджую, що готовий і сповнений мотивації слідувати своїм мріям і писати нову історію. Люди повинні почути мене і зрозуміти, що мною рухає мотивація знайти своє щастя. Мені це потрібно, щоб виступати на високому рівні. Аякс завжди буде в моєму серці", — сказав Антоні Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аякс чекає нової пропозиції від МЮ по Антоні — гравець погодив контракт із Юнайтед.