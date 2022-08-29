Нидерланды. Новость
Окампос може перебратися до чемпіонату Нідерландів.
Лукас Окампос, фото getty images
29 серпня 2022, 18:29
Вже найближчим часом вінгер Аякса Антоні офіційно стане футболістом Манчестер Юнайтед.
Як повідомляє видання Marca, нідерландський клуб вже шукає заміну для бразильського футболіста у найкоротший термін.
Стверджується, що Аякс спробує домовитися про перехід вінгера Севільї Лукаса Окампоса.
Зазначимо, що минулого сезону аргентинець відіграв 42 матчі на клубному рівні, в яких відзначився дев'ятьма голами та шістьма асистами.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки Аякс отримає за перехід Антоні до Манчестер Юнайтед.