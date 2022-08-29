Нидерланды. Новость

Окампос може перебратися до чемпіонату Нідерландів.

Вже найближчим часом вінгер Аякса Антоні офіційно стане футболістом Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє видання Marca, нідерландський клуб вже шукає заміну для бразильського футболіста у найкоротший термін.

Стверджується, що Аякс спробує домовитися про перехід вінгера Севільї Лукаса Окампоса.

Зазначимо, що минулого сезону аргентинець відіграв 42 матчі на клубному рівні, в яких відзначився дев'ятьма голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки Аякс отримає за перехід Антоні до Манчестер Юнайтед.