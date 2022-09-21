Нидерланды. Новость

У квартиру футболіста увірвались злочинці.

Захисника ПСВ Кі-Яна Гувера пограбували минулої неділі, коли він спостерігав зі сторони за грою своєї команди проти Феєнорда. про це пише ED.nl.

Злодії скористались моментом, коли футболіст був на грі, та увірвались у його квартиру, яка розташована у центрі Ейндховена.

Поки що невідомо, що саме вкрали злодії, але вказується що футболіст недорахувався коштовностей. Поліції не вдалося затримати зловмисників. Вони втекли зі здобиччю.

Нещодавно злодії увірвались у квартиру вже екс-гравця ПСВ Ерана Захаві.

20-річний Кі-Яна Гувер — вихованець академій Аякса та Ліверпуля. Його контракт зараз належить Вулвергемтону, який віддав його у оренду в ПСВ.