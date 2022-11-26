Нидерланды. Новость

Колишній наставник національної збірної "помаранчевих" — кандидат на вакантне місце.

Напередодні Адо Ден Хааг оголосив про звільнення з посади головного тренера Дірка Куйта.

Місцеве видання Voetbal Primeur повідомляє, що головним претендентом на посаду нового коуча є 75-річний Дік Адвокат.

Адвокат вже працював у цьому клубі радником і знайомий з "внутрішньою кухнею" клубу. З 1979 по 1980 він грав за них.

Останнім місцем роботи досвідченого фахівця була збірна Іраку. Також його заносило на "сторону зла". Він працював у клубах та збірній країни-окупанта.

Адо Ден Хааг наразі займає 17 позицію у турнірній таблиці другого дивізіону Ерстедивізі з 16 пунктами після 16 матчів.