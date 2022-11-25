Нидерланды. Новость

Колишня зірка Ліверпуля залишилась без роботи.

Дірка Куйта звільнено з посади головного тренера Адо Ден Хаага. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

"Це важкий день для Ден Хаага. Клуб вирішив не продовжувати співпрацю з Дірком Кюйтом. Ми переконані, що зміна напряму у першій команді може допомогти змінити поточну ситуацію. Амбіції залишаються незмінними", – йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, Куйт очолив Ден Хааг у червні цього року. У таблиці другого дивізіону Нідерландів після 16 турів клуб посідає 17 місце.