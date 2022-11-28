Нидерланды. Новость

Нідерландський фахівець поновив тренерську кар'єру.

Відомий нідерландський спеціаліст Дік Адвокат відновив тренерську кар'єру, очоливши АДО Ден Гаг. Про це повідомляє прес-служба голландського клубу.

Угода з 75-річним фахівцем, який змінив Дірка Кюйта, розрахована до кінця цього сезону.

Нагадаємо, Адвокат розпочинав свою кар'єру тренера у АДО Ден Гаг, за який він виступав з 1973 по 1979 рік.

Останнім місцем роботи голландця була збірна Іраку, яку він залишив у листопаді 2021 року.

Раніше Адвокат тренував такі клуби як ПСВ, Рейнджерс, Боруссія М, АЗ, Сандерленд, Феєнорд та Фенербахче. Також він очолював збірні Нідерландів, Бельгії, ОАЕ, Південної Кореї та Сербії.

Нині Ден Гаг посідає 17 місце у турнірній таблиці другого дивізіону чемпіонату Нідерландів.