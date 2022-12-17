Нидерланды. Новость

Цікавий епізод трапився в другому дивізіоні нідерландського футболу.

Бреда в рамках поєдинку вісімнадцятого туру другого дивізіону чемпіонату Нідерландів грала проти Альмере.

Через травми двох голкіперів, Роя Кортсміта та Арона ван Ларе, у Бреди залишився лише один голкіпер — Пепейн ван де Мербель.

Через це довелося додати у заявку 48-річного Габора Бабоша, який працює тренером воротарів в клубі.

Зазначимо, що Бреда матч програла з рахунком 0:1, а Бабош просидів в запасі всю гру.

Нагадаємо, що раніше воротар Нопперт став першим гравцем у збірній Нідерландів з 1978, який дебютував на чемпіонаті світу.