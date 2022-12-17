Нидерланды. Новость
Цікавий епізод трапився в другому дивізіоні нідерландського футболу.
Габор Бабош, getty images
17 грудня 2022, 14:07
Бреда в рамках поєдинку вісімнадцятого туру другого дивізіону чемпіонату Нідерландів грала проти Альмере.
Через травми двох голкіперів, Роя Кортсміта та Арона ван Ларе, у Бреди залишився лише один голкіпер — Пепейн ван де Мербель.
Через це довелося додати у заявку 48-річного Габора Бабоша, який працює тренером воротарів в клубі.
Зазначимо, що Бреда матч програла з рахунком 0:1, а Бабош просидів в запасі всю гру.
Нагадаємо, що раніше воротар Нопперт став першим гравцем у збірній Нідерландів з 1978, який дебютував на чемпіонаті світу.