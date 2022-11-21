ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Кіпер дуже несподівано з'явився у старті на матч першого туру.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гаал зробив досить несподіваний вибір, включивши у стартовий на матч проти Сенегала склад воротаря Андріса Нопперта.

Цікаво, що для 28-річного кіпера з Херенвена ця гра стала дебютною у футболці "помаранчевих". До цього він навіть у товариських матчах не грав.

Тому, як повідомляє De Telegraaf, Нопперт став став першим за останні 44 роки гравцем, який дебютував за Нідерланди у матчі чемпіонату світу.

До цього таким маркером у своїй біографії міг похизуватись Дік Схунакер, який став срібним призером ЧС-1978.

Андрісу Нопперт 28 років. До переходу в Херенвен він захищав кольори Бреди, італійської Фоджи, Дордрехта та Гоу Ехед Іглс. Ще цікавий факт — його зріст складає 2 метри та 3 сантиметри.