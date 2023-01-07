Нидерланды. Новость

Амстердамці саме шукали собі нового голкіпера.

Амстердамський Аякс наразі перебуває в стані перебудови, через що змушений підшуковувати нових виконавців на трансферному ринку на будь-які позиції в основному складі.

Одним із найбільш проблемних місць "Божі сини" визначили роль голкіпера, за селекцію відносно якої відповідав легендарний Едвін ван дер Сар.

Під час пошуків нідерландець звернув увагу на українського воротаря мадридського Реала Андрія Луніна, який уже п’ятий рік поспіль безуспішно бореться за місце в стартовому складі "галактікос" проти бельгійця Тібо Куртуа.

Проте навіть роль "другого номера" в ротації "королівського" клубу для 23-річного виконавця виявилась більш прийнятною за можливість грати в складі нідерландського чемпіона.

Лунін відповів відмовою на пропозицію переходу, і рівно таким самим чином вчинив відносно запитів від клубів із Бундесліги та англійської Прем’єр-ліги, як повідомляє іспанський ресурс Relevo.

У поточному сезоні Андрій провів 10 матчів на всіх рівнях, пропустивши чотири м’ячі та шість разів зігравши "на нуль".

Його контракт із Реалом завершується літом 2024 року.