Нидерланды. Новость

Стали відомі склади на гру.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії гратиме проти Чарльтона, який представляє третій за силою дивізіон.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Гаг довірив місце в стартовому складі сімнадцятирічному Коббі Майно.

Талановитий гравець має досвід гри майже на всіх позиціях — від центра захисту до центра нападу.

Зазначимо також повернення до стартового складу Лісандро Мартінеса та Скотта Мактомінея.

Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:00. Слідкуйте за ключовими подіями гри на нашому сайті.