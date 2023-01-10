Нидерланды. Новость
Стали відомі склади на гру.
Коббі Майно, getty images
10 січня 2023, 21:28
Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії гратиме проти Чарльтона, який представляє третій за силою дивізіон.
Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Гаг довірив місце в стартовому складі сімнадцятирічному Коббі Майно.
Талановитий гравець має досвід гри майже на всіх позиціях — від центра захисту до центра нападу.
Зазначимо також повернення до стартового складу Лісандро Мартінеса та Скотта Мактомінея.
Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:00. Слідкуйте за ключовими подіями гри на нашому сайті.