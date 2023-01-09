Англія

Коуч вважає, що такий клуб, як МЮ, має щосезону вигравати хоча б один трофей.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився щодо можливості виграшу трофеїв цього сезону.

"Манчестер Юнайтед завжди прагне вигравати трофеї. Але зараз ми дуже далекі від цього. І ми маємо продовжувати працювати, у нас є достатньо майстерності, щоб вигравати матчі та завойовувати трофеї", — цитує тен Гага офіційний сайт манкуніанців.

Нагадаємо, раніше Ерік Тен Гаг обрав найважливіший та найкращій матчі МЮ у першій половині сезону.