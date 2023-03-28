Нидерланды. Новость

Один з лідерів Феєнорда пропустить матчі своєї команди.

Захисник Феєнорда та збірної Нідерландів Лютсарел Гертрейда пропустить матчі принаймні до середини квітня через пошкодження у таборі національної команди — повідомляє AD.

Футболіст отримав пошкодження у матчі проти Франції.

Повідомляється про травму підколінного сухожилля.

Таким чином, він пропустить важливий матч зі Спартою у дербі наступних вихідних.

Цього сезону на його рахунку 32 матчі й п'ять результативних дій.