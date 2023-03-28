Нидерланды. Новость
Один з лідерів Феєнорда пропустить матчі своєї команди.
Лютсарел Гертрейда - Getty Images
28 березня 2023, 14:33
Захисник Феєнорда та збірної Нідерландів Лютсарел Гертрейда пропустить матчі принаймні до середини квітня через пошкодження у таборі національної команди — повідомляє AD.
Футболіст отримав пошкодження у матчі проти Франції.
Повідомляється про травму підколінного сухожилля.
Таким чином, він пропустить важливий матч зі Спартою у дербі наступних вихідних.
Цього сезону на його рахунку 32 матчі й п'ять результативних дій.