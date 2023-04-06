Нидерланды. Новость
Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Нідерландів, що відбувся 5 квітня 2023 року, 21:00.
Феєнорд — Аякс, twitter.com/AFCAjax
06 квітня 2023, 00:31
У півфіналі Кубка Нідерландів амстердамський Аякс здобув перемогу над Феєнордом з рахунком 2:1.
Завдяки цій перемозі Аякс вийшов у заключний раунд турніру, де зустрінеться із ПСВ. Фінал відбудеться 30 квітня.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Феєнорд — Аякс в 1/2 фіналу Кубка Нідерландів-2022/23:
Феєнорд — Аякс 1:2
Голи: Хіменес, 45+2 — Тадич, 14, Классен, 51
Вилучення: Тейлор, 90+6 (Аякс)