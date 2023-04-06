У півфіналі Кубка Нідерландів амстердамський Аякс здобув перемогу над Феєнордом з рахунком 2:1.

Завдяки цій перемозі Аякс вийшов у заключний раунд турніру, де зустрінеться із ПСВ. Фінал відбудеться 30 квітня.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Феєнорд — Аякс в 1/2 фіналу Кубка Нідерландів-2022/23:

Феєнорд — Аякс 1:2
Голи: Хіменес, 45+2 — Тадич, 14, Классен, 51

Вилучення: Тейлор, 90+6 (Аякс)