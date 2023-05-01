Нидерланды. Новость

У фінальному протистояння клуб з Ейндговена переграв Аякс у серії пенальті.

Напередодні відбувся фінальний матч Кубку Нідерландів зразка сезону-2022/23, у якому на полі роттердамського стадіону Де Кейп амстердамський Аякс грав проти ПСВ з Ейндговена.

У першому таймі "Божі сини" захопили ініціативу у володінні м’ячем майже з перших хвилин, проте це все одно не дозволило їм розраховувати на відчутну перевагу над суперниками в створені гольових моментів.

Однак тиску Аяксу все ж таки вистачило для того, щоб на 43 хвилині центральний захисник Брентвейт зрізав м’яч у власні ворота.

Ця прикра для команди Руда ван Ністелроя подія змінили хід протистояння, і після перерви ПСВ поступово почав перехоплювати ініціативу. Завершилось це голом посеред тайму від Торгана Азара, і зрештою команди перенесли з’ясування стосунків до овертаймів, а згодом — і до серії пенальті.

Під час лотереї команди були стабільними лише під час перших спроб, проте по дві наступні з кожного боку виявились невдалими, а розмін ударами від Годца та Ель-Газі продовжився невдачею Альвареса, після якої ПСВ забрав трофей.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аякс — ПСВ у Кубку Нідерландів:

Аякс — ПСВ 1:1 (2:3 — пен.)

Голи: Брентвейт, 43 (авт.) — Азар, 67.

Аякс: Рульї — Санчес (Ренсх, 46), Тімбер, Альварес, Гато (Вейндал, 75) — Грілліч (Бассі, 69), Классен (Вос, 116) — Бергейс (Консейсау, 78), Тадич, Бергвейн (Годца, 116) — Броббі.

ПСВ: Дроммел — Тезе (Мвене, 76), Рамалью, Брентвейт, ван Анхольт — Сангаре, Верман — Бакайоко (Азар, 59), Тіл (Ель-Газі, 59), Сімонс Гутьєррес, 98) — де Йонг (Соареш, 106).

Попередження: Ренсх, Вейндал — де Йонг, Тезе, Рамалью, Сімонс, Ель-Газі, ван Анхолт.