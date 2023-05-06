Нидерланды. Новость

Мексиканець може змінити клуб.

Футболісти Аякса традиційно приваблюють ряд європейських клубів, які шукають підсилення для свого складу.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, нідерландський клуб оцінив свого лідера Едсона Альвареса у 50 мільйонів євро.

Зазначимо, що в цьому сезоні мексиканський футболіст відіграв 40 матчів, в яких відзначився чотирма голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед включився в боротьбу за Альвареса.