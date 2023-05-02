Англія

Нідерландський клуб оцінив свого гравця.

Центральний захисник Аякса Юррієн Тімбер потужними виступами привернув до себе увагу багатьох топклубів.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, нідерландський клуб хоче залишити свого лідера, проте може відпустити гравця за суму близько 50 мільйонів євро.

Центральний захисник в цьому сезоні провів 42 поєдинки, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше сам Юррієн Тімбер заявив, що його перехід в інший клуб наближається, адже він цікавить багато клубів.