Англія

Півзахисник Аяксу може перебратися в АПЛ.

Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти підсилення складу у найближче трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, "червоні дияволи" хочуть підписати півзахисника Аяксу Едсона Альвареса.

Стверджується, що на гравця претендує ще один представник англійського елітного дивізіону — Челсі.

В поточному сезоні мексиканський півзахисник провів шістнадцять матчів, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.