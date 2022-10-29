Півзахисник Аяксу може перебратися в АПЛ.
Едсон Альварес, getty images
29 жовтня 2022, 15:25
Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти підсилення складу у найближче трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercato, "червоні дияволи" хочуть підписати півзахисника Аяксу Едсона Альвареса.
Стверджується, що на гравця претендує ще один представник англійського елітного дивізіону — Челсі.
В поточному сезоні мексиканський півзахисник провів шістнадцять матчів, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.