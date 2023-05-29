Нидерланды. Новость

Футболіст заступився за партнера по команді.

У рамках 34-го туру чемпіонату Нідерландів між собою грали Твенте та Аякс (3:1).

Після завершення матчу футболіст Аякса Стевен Бергейс йшов у клубний автобус, але потім зупинився і накинувся на одного з фанів, вдаривши його кулаком.

Свідки стверджують, що один із уболівальників Твенте почав вигукувати расистські образи на адресу іншого футболіста Аякса Браяна Броббі. Бергейс заступився за свого партнера.

Нагадаємо, що чемпіонат Нідерландів виграв Феєнорд, а Аякс завершив сезон третім.