Нидерланды. Новость
Футбольна легенда продовжує перебувати на лікарняному.
Едвін ван дер Сар, Getty images
09 липня 2023, 08:30
Кількома днями раніше футбольний світ сколихнула звістка про те, що легендарний нідерландський колишній воротар, а нині виконавчий директор амстердамського Аякса, Едвін ван дер Сар перебуває в реанімації через крововилив у мозок.
Від тієї події минуло вже дві доби, і "Божі сини" випустили окремий прес-реліз стосовно стану одного зі своїх членів керівного колективу.
"Едвін ван дер Сар поки що залишатиметься в реанімації. Його стан стабільний, але все ще викликає тривогу.
Аякс ділиться цією інформацією від імені Анни-Марії ван дер Сар, дружини Едвіна.
Разом із тим, сім’я Ван дер Сар разом з Аяксом вдячна і глибоко зворушена численними повідомленнями підтримки від уболівальників", — заявили в прес-релізі клубу.
Нагадаємо, що саме наприкінці липня у ван дер Сара мав завершитись контракт із Аяксом.