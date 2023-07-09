Нидерланды. Новость

Футбольна легенда продовжує перебувати на лікарняному.

Кількома днями раніше футбольний світ сколихнула звістка про те, що легендарний нідерландський колишній воротар, а нині виконавчий директор амстердамського Аякса, Едвін ван дер Сар перебуває в реанімації через крововилив у мозок.

Від тієї події минуло вже дві доби, і "Божі сини" випустили окремий прес-реліз стосовно стану одного зі своїх членів керівного колективу.

"Едвін ван дер Сар поки що залишатиметься в реанімації. Його стан стабільний, але все ще викликає тривогу.

Аякс ділиться цією інформацією від імені Анни-Марії ван дер Сар, дружини Едвіна.

Разом із тим, сім’я Ван дер Сар разом з Аяксом вдячна і глибоко зворушена численними повідомленнями підтримки від уболівальників", — заявили в прес-релізі клубу.