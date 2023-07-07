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Легенду повезли у реанімацію.

Едвін ван дер Сар переніс крововилив у мозок у Хорватії та був госпіталізований - повідомляє портал De Telegraaf.

Ван дер Сар був там посеред своєї відпустки на хорватському острові. Він був доставлений гелікоптером до лікарні і перебуває там у відділенні інтенсивної терапії.

Аякс отримав інформацію про те, що колишній голкіпер збірної Нідерландів і генеральний менеджер амстердамського клубу, який подав у відставку на початку цього року, справді зараз лікується у лікарів.

У грудні 2009 року, майже чотирнадцять років тому, у його дружини Аннемарі стався крововилив у мозок. Це сталося в період, коли Ван дер Сар ще грав в Манчестер Юнайтед.