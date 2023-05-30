Нидерланды. Новость

Голландець входив до ради директорів клубу з листопада 2012 року.

Аякс на своєму офіційному сайті оголосив, що генеральний директор Едвін ван дер Сар вирішив залишити клуб.

52-річний голландець передасть свої обов'язки своїм колегам 1 червня 2023 року. При цьому наголошується, що наглядова рада клубу просила Едвіна залишитись на своїй посаді до 1 серпня.

"Після майже одинадцяти років у раді директорів я закінчив свій шлях. Разом ми пережили чудові моменти, але це також був неймовірно важкий період. Я дуже вдячний людям, з якими познайомився і з якими працював під час моєї другої кар'єри в Аяксі і чого ми досягли, і через що пройшли разом.

Я відчуваю необхідність відійти на другий план, трохи відпочити та зайнятися іншими справами. Неприємно приймати рішення про майбутнє цього чудового клубу найближчим часом. Ось чому я вирішив піти зараз", — сказав ван дер Сар.

Ван дер Сар входив до ради директорів Аякса з листопада 2012 року. Його шлях розпочинався з посади директора з маркетингу, після чого у листопаді 2016 року він став генеральним директором.

Раніше повідомлялося, що гравець Аякса вдарив фаната Твенте за расисткі образи на адресу одноклубника.