Нидерланды. Новость

Команди розпочали сезон матчем за титул.

В рамках матчу за Суперкубок Нідерландів Феєнорд грав проти ПСВ на легендарній арені Де Кейп, що знаходиться в Роттердамі.

Команди довгий час не могли відкрити рахунок, проте на 79 хвилині Ноа Ланг все ж таки вразив ворота супротивника.

У Феєнорда було не так багато часу, щоб змінити ситуацію, тому не дивно, що гра так і завершилась мінімальною перемогою ПСВ.

Феєнорд — ПСВ 0:1

Гол: Ланг, 79

Нагадаємо, що автор переможного голу в матчі, Ноа Ланг, став рекордним трансфером для ПСВ.