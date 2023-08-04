Нидерланды. Новость
Команди розпочали сезон матчем за титул.
Радощі гравців ПСВ, getty images
04 серпня 2023, 23:05
В рамках матчу за Суперкубок Нідерландів Феєнорд грав проти ПСВ на легендарній арені Де Кейп, що знаходиться в Роттердамі.
Команди довгий час не могли відкрити рахунок, проте на 79 хвилині Ноа Ланг все ж таки вразив ворота супротивника.
У Феєнорда було не так багато часу, щоб змінити ситуацію, тому не дивно, що гра так і завершилась мінімальною перемогою ПСВ.
Феєнорд — ПСВ 0:1
Гол: Ланг, 79
Нагадаємо, що автор переможного голу в матчі, Ноа Ланг, став рекордним трансфером для ПСВ.