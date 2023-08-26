Нидерланды. Новость

Клуб може купити футболіста.

Є повідомлення, що вінгер Наполі Ірвінг Лосано може повернутися до ПСВ Ейндговен, котрий зробив пропозицію на 15 мільйонів євро та хоче повернути свого колишнього гравця.

Як повідомляє Sky Sport Italia, ставка становить 10 мільйонів євро готівкою плюс ще 5 мільйонів євро у якості бонусів.

Це значно менше, ніж запитувана ціна в 20-25 мільйонів євро, яку встановили партенопеї, коли вони отримали інтерес від клубу МЛС ЛАФК.

Однак, оскільки до терміну трансферу залишилося менше тижня, це більш ніж хороша пропозиція для гравця, який має контракт лише до завершення цього сезону.