Нидерланды. Новость

Надзвичайно потужний трансфер для амстердамського клубу.

Попередня кампанії у французькій Лізі 2 запам’яталась Мецу підвищенням у класі та просто приголомшливим виступом 22-річного грузинського нападника Жоржа Мікаутадзе.

24 голи + 9 гольових передач у 40 матчах — із такими показниками юнаки у Франції надовго не затримуються в клубах середньої руки, проте цього разу гравець вирішив не просто перейти до більш заможного колективу Ліги 1, а взагалі змінити робоче середовище.

Інтерес із боку амстердамського Аякса в цьому контексті виявився дуже принагідним, і в підсумку за 16 млн євро + невеличкі бонуси "Божі сини" оформили собі нове цікаве підписання.

Угоду з гравцем розраховано до 2028 року.

Уже в новому сезоні "елітної" французької першості Мікаутадзе за три матчі забив два голи та віддав гольовий пас.