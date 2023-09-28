Нидерланды. Новость

На рахунку 33-річного голландця 155 м'ячів.

ПСВ у перенесеному матчі третього туру чемпіонату Нідерландів впевнено обіграв Гоу Ехед Іглс із рахунком 3:0.

У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник ПСВ Люк де Йонг, для якого це були 154 та 155 голи у матчах Ерадивізі.

За інформацією OptaJohan, 33-річний голландець став найкращим бомбардиром чемпіонату Нідерландів у 21 столітті, випередивши Класа-Яна Хунтелара на рахунку якого 154 м'ячі. Трійку найкращих рейтингу замикає Дірк Кюйт, на рахунку якого 134 м'ячі.

Після шести ігор ПСВ набрав 18 очок та лідирує у чемпіонаті Нідерландів з відривом від АЗ та Твенте на три бали, але клуб з Алкмару має гру в запасі. При цьому різниця м'ячів клубу з Ейндховена – 20:1.