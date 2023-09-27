Нидерланды. Новость

Центральну зустріч туру дограли без глядачів на трибунах.

Феєнорд у матчі шостого туру чемпіонату Нідерландів у гостях розгромив Аякс з рахунком 4:0.

Нагадаємо, ця зустріч спочатку стартувала минулої неділі, але на початку другого тайму її було перервано через заворушення на трибунах і димові шашки на полі. На той момент рахунок вже був 3:0 на користь клубу з Амстердаму.

Потім Федерація футболу Нідерландів вирішила дограти матч без присутності вболівальників на трибунах.

У дограний час, починаючи з 55 хвилиин, Феєнорд зміг ще раз вразити ворота Аякса. Голом відзначився Сантьяго Хіменес, який оформив хет-трик.

Також додамо, що Аякс одразу ж після гри звільнив спортивного директора клубу Свена Мислінтата, який при цьому підозрювався у придбанні гравця з метою власного збагачення.

Феєнорд набрав 14 очок та піднявся на третє місце в турнірній таблиці Ередивізі, а у Аякса лише п'ять балів та 14 рядок.

Аякс – Феєнорд 0:4

Голи: Хіменес, 9, 18, 59, Пайшао, 37.