Нидерланды. Новость
Матч довелося зупинити через цю подію.
Getty Images
01 жовтня 2023, 00:24
У рамках сьомого туру чемпіонату Нідерландів Валвейк на своєму полі приймав Аякс.
На 83-й хвилині гри футболіст гостей Браян Броббі "влетів" у голкіпера Валвейка Етьєна Ваессена. Внаслідок цього епізоду воротар знепритомнів, за його життя борються лікарі, проте його стан залишається невідомим.
Матч не був дограний, а футболісти обох команди вирушили у роздягальню, не стримуючи сліз.
На момент призупинення матчу рахунок був 3:2 на користь Аякса.