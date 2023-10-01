Нидерланды. Новость

Матч довелося зупинити через цю подію.

У рамках сьомого туру чемпіонату Нідерландів Валвейк на своєму полі приймав Аякс.

На 83-й хвилині гри футболіст гостей Браян Броббі "влетів" у голкіпера Валвейка Етьєна Ваессена. Внаслідок цього епізоду воротар знепритомнів, за його життя борються лікарі, проте його стан залишається невідомим.

Матч не був дограний, а футболісти обох команди вирушили у роздягальню, не стримуючи сліз.

На момент призупинення матчу рахунок був 3:2 на користь Аякса.