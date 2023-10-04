Нидерланды. Новость

Колективи будуть працювати разом.

Аякс і Атлетіко Паранаенсе співпрацюватимуть у пошуку та розвитку талантів у Південній Америці - повідомляє офіційний сайт клубу.

Особлива увага буду приділятися Бразилії через великий ринок потенційних непоганих футболістів.

Ексклюзивна співпраця триватиме п'ять років з можливістю продовження ще на п'ять сезонів.

Це партнерство дозволить Аяксу зміцнити свою всесвітню футбольну мережу та далі розвивати скаутинг молодих талантів, а для бразильського колективу ця співпраця відкриває шлях до Європи і можливості використовувати методи навчання Аякса для своєї молодіжної академії.