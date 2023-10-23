Нидерланды. Новость 23 жовтня 2023, 14:57 Схюрс отримав пошкодження та вибув на півроку Гравець не зіграє в цьому році. Перр Схюрс - Getty Images 23 жовтня 2023, 14:57 Перр Схюрс отримав пошкодження хрестоподібної зв'язки та вибув на півроку - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Захисник не зміг дограти матч із Інтером і був змінений на 51 хвилині. Раніше він перейшов до Торіно з Аяксу. Цього сезону Перр провів 10 матчів та забив один гол. Люди Перр Схюрс Команди Аякс Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте