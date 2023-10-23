Перр Схюрс отримав пошкодження хрестоподібної зв'язки та вибув на півроку - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо

Захисник не зміг дограти матч із Інтером і був змінений на 51 хвилині. 

Раніше він перейшов до Торіно з Аяксу. 

Цього сезону Перр провів 10 матчів та забив один гол. 