Нидерланды. Новость

Гравець не зіграє в цьому році.

Перр Схюрс отримав пошкодження хрестоподібної зв'язки та вибув на півроку - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Захисник не зміг дограти матч із Інтером і був змінений на 51 хвилині.

Раніше він перейшов до Торіно з Аяксу.

Цього сезону Перр провів 10 матчів та забив один гол.