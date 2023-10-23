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Форвард Дніпра-1 прокоментував перемогу над Динамо.

Дніпровський Дніпро-1 у рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграв київське Динамо в гостьовому протистоянні.

Динамо Київ — Дніпро-1 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Нападник СК Олександр Філіппов, на рахунку якого результативна передача в звітній зустрічі, прокоментував виступ своєї команди.

"Дуже дякую за привітання. Перемогу здобули за рахунок самовіддачі, бажання та досвідчених футболістів у нашому складі.

Сьогодні перший тайм ми провели дуже вдало, узагалі нічого не дали створити Динамо. У другій половині, так, трішки підсіли фізично. Але добре, що в підсумку перемогли. Це, безперечно, важливий для нас результат.

Ми розуміли, що потрібно витримати тиск суперників у другому таймі, бо Динамо програвало та нам треба було трохи нижче сідати в захист.

Зараз розпочинається послідовність дуже важких матчів, тому перемога над Динамо має покращити наш психологічний стан.

Амбіції щодо Ліги чемпіонів? Таких розмов у колективі наразі немає, щоб кудись там заглядати в турнірній таблиці. Ідемо від гри до гри, тому перебуваємо на правильному шляху.

Максимов, у першу чергу, приніс у нашу гру більше агресії, що ви бачите на полі. А з іншого боку розслабив нас у плані того, що запевнив, що ми — хороші футболісти, але треба більше грати один за одного. Якість є, тож рано чи пізно вона має перетворюватись на голи.

Як такої, адаптації в мене не було, бо Дніпро-1 — гарний колектив, усі гравці дуже дружні. Моя головна робота зараз — допомагати команді", — заявив український виконавець.

Найближчий матч дніпровський Дніпро-1 проведе в гостях у полтавської Ворскли 25 жовтня.