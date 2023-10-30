Нидерланды. Новость

Легенда клубу спробує витягти команду з Амстердама зі скрутного становища.

Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Джон ван'т Схіп.

Угода з 59-річним голландцем розрахована до літа 2025 року.

Однак у контракті є пункт, згідно з яким з 1 липня 2024 року Джон працюватиме в технічному відділі клубу.

Асистентом ван'т Схіпа буде колишній наставник Хапоеля Тель-Авів Майкл Валканіс, який раніше працював із ним у тренерському штабі збірної Греції, Зволле та Мельбурні.

Також зазначається, що Дейв Вос повернувся на посаду головного тренера у молодіжній команді амстердамського клубу.

Ван'т Схіп виступав за Аякс з 1981 по 1992 рік. У тренерській кар'єрі він тренував Гвадалахару, Твенте та молодь Аякса. У травні 2009 року він був виконувачем обов'язків головного тренера Аякса.

Після восьми ігор Аякс посідає останнє місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідердандів, набравши п'ять очок. Також команда посідає останнє місце у групі Ліги Європи. Безвиграшна серія клубу налічує вже десять поєдинків у всіх турнірах.