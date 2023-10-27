Нидерланды. Новость

Команда не може вийти з кризи.

Аякс поступився Брайтону у 3-му турі групового етапу Ліги Європи (0:2). Амстердамський клуб встановив антирекорд.

Аякс не здобув жодної перемоги у 9 останніх матчах – 6 поразок та 3 нічиїх. Це найгірша серія в історії клубу (підрахунок ведеться з появи професійної ліги у Нідерландах у 1954 році).

Нагадаємо, у групі Ліги Європи нідерландська команда посідає останнє місце. У чемпіонаті Нідерландів Аякс знаходиться у зоні вильоту.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — Аякс у 3 турі групового етапу Ліги Європи.