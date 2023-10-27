Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 26 жовтня 2023 року, 22:00.
Брайтон — Аякс, getty images
27 жовтня 2023, 09:22
У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи Брайтон здобув впевнену перемогу над амстердамським Аяксом у квартеті B.
Команда Роберто Де Дзербі відправила у ворота суперника два "сухі" м'ячі, авторами яких стали Жуан Педро та Ансу Фаті.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — Аякс у 3 турі групового етапу Ліги Європи-2023/24:
Брайтон - Аякс 2:0
Голи: Жуан Педро, 42, Фаті, 53