Нидерланды. Новость

Досвідчений нападник хоче відпочити та побути з родиною.

Аналізи показали, що причиною жахливої ситуації з нападником Басом Достом під час матчу АЗ — НЕК було запалення серцевого м'яза (міокардит), про це розповів сам 34-річний нідерландець, передає офіційний сайт клубу з Неймегена.

Дост поділився, що причини та наслідки такого запалення можуть бути різними, але йому пощастило, що його успішно реанімували ще на полі в Алкмарі. Найближчими днями гравець продовжить здавати аналізи, а потім відправиться додому для відпочинку та відновлення.

"Лише після цього я зможу краще зрозуміти своє майбутнє, і з того часу я зможу розповісти про нього більше. Поки що я відпочину від футболу і проведу найближчий час з родиною. Я поки ні на що не розраховую, тільки на одужання у колі сім'ї", — заявив Дост.

Досвідчений нападник окремо подякував лікарям НЕКа та АЗ за порятунок, а також всій світовій футбольній спільноті за підтримку та увагу.

Нагадаємо, у поєдинку з АЗ, який мають дограти, 34-річний нідерландець відзначився голом та асистом.