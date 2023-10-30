Нидерланды. Новость

Матч не було дограно.

Форвард Неймегена Бас Дост знепритомнів у матчі 10-го туру Ередивізі з АЗ. На момент жахливої події рахунок в матчі був на користь його команди (2:1). До речі, нідерландець став героєм матчу, забивши гол та віддавши результативну передачу.

У компенсований час зустрічі Дост упав у районі центрального кола. Гравцю надали першу медичну допомогу, після чого зустріч було припинено.

AZ Alkmaar — NEC Nijmegen maçında Bas Dost bir anda yere yığıldı, çevresi sarıldı.



Kötü bir şey olmamasını umuyoruz 🙏🏻 pic.twitter.com/TloFLSGT4n — Football Critix (@footballcritix) October 29, 2023

Гравця ушпиталили. Сам футболіст повідомив у соціальній мережі Х, що з ним все в порядку:

"У мене все добре. Допомога, яку я одержав на полі, була фантастичною. Зараз я перебуваю у лікарні та почуваюся добре. Дякую всім за підтримку".

Раніше Дост виступав за Еммен, Хераклес, Херенвен, Вольфсбург, Спортинг, Айнтрахт, Брюгге та Утрехт.