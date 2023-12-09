Нидерланды. Новость

Цікава акція амстердамського клубу.

Амстердамський Аякс у найближчому матчі Ередівізі проти роттердамської Спарти зіграє у спеціальних футболках присвячених акції проти хейту у соцмережах. Про це йдеться на офіційному сайті "божих синів".

Клуб із нідерландської першості зіграє у формі із трьома точками замість прізвищ.

"Щомісяця гравці чоловічих та жіночих команд Аякса отримують у соцмережах понад 1500 повідомлень із виразом ненависті. Але, на жаль, це стосується не лише наших гравців. Повідомлення такого типу є частиною тенденції, що зростає, яка впливає на мільйони людей в інтернеті.

Прагнучи заглушити хейт у соцмережах, Аякс під час матчів у ці вихідні носитиме майку з трьома білими точками замість прізвищ.

Точки є універсальний знак мовчання, а також значок в меню, який ви вибираєте, щоб поскаржитися на хейт", — йдеться у офіційній заяві клубу.

Наразі, амстердамський Аякс йде на шостому місці Ередівізі, відстаючи від лідируючого ПСВ Петера Боша на 24 пункти.