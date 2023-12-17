Нидерланды. Новость

Завершився центральний поєдинок 16 туру чемпіонату Нідерландів.

У рамках шістнадцятого туру нідерландської Ередивізі АЗ приймав ПСВ на стадіоні АФАС в Алкмарі.

Гості дуже швидко сформували комфортну для себе перевагу у цілих три м'ячі. Протягом перших 16 хвилин матчу відзначилися де Йонг, Сайбарі та Дест. У другій половині зустрічі капітан ПСВ (де Йонг) оформив дубль. Його гол був останнім у цьому матчі.

АЗ — ПСВ 0:4

Голи: де Йонг, 9 (пен.), 57, Сайбарі, 11, Дест, 16

Попередження: ван Боммель, 45+1, Гаудмейн, 77

АЗ: Верхюлст — Сугавара, Базур, Мартінс Інді, Вольфе (Касіус, 66) — Данташ (Гаудмейн, 36), Класі — Поку (Садік, 36), Міхайлович (де Віт, 36), ван Боммель (ван Бредероде, 62) — Павлідіс

ПСВ: Бенітес — Тезе, Схаутен (Рамальйо, 69), Боскальї (Самбо, 86), Дест — Тіль, Веерман, Сайбарі (ван Анхолт, 75) — Бакайоко, де Йонг (Пепі, 69), Тілльман (Вертессен, 69)

Ця перемога стала для ПСВ шістнадцятою поспіль у цьому сезоні чемпіонату Нідерландів. Раніше повідомлялося, що вони є єдиною командою в Європі, яка досі не втрачала очок у першості своєї країни.