Нидерланды. Новость

Машина Петера Боша.

Лідер нідерландської Ередівізі ейндговенський ПСВ — єдина команда Європи, яка на даному відрізку виграла всі матчі чемпіонату у сезоні 2023/24.

ПСВ очолює турнірну таблицю чемпіонату Нідерландів, набравши 45 пунктів після 15 матчів. Відрив від другого місця, на якому розташувався роттердамський Феєнорд, складає десять очок. "Селяни" забили 52 м'ячі і пропустив лише шість голів у Ередівізі цього сезону.

Наступний матч у внутрішній першості команда Петера Боша проведе 17 грудня, на виїзді проти АЗ Алкмар. Початок матчу о 21:00 за київським часом.