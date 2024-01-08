Нидерланды. Новость

"Червоно-біла армія" в пошуках нових рекрутів.

Факундо Пеллістрі може залишити Манчестер Юнайтед у січні. Нещодавно повідомлялося про зацікавленнсіть у півзахиснику з боку іспанського Вільярреала. Судячи за все у "жовтої субмарини" з'явився серйозний конкурент.

Повідомляється, що ПСВ розпочав переговори з МЮ щодо оренди 22-річного уругвайця.

Зазначається, що Пеллістрі також зацікавив Лос-Анжелес Гелаксі. Найближчим часом клуб з США повинен зробити пропозицію про повноцінний трансфер футболіста.