Нидерланды. Новость
"Червоно-біла армія" в пошуках нових рекрутів.
Пеллістрі, Getty Images
08 січня 2024, 20:50
Факундо Пеллістрі може залишити Манчестер Юнайтед у січні. Нещодавно повідомлялося про зацікавленнсіть у півзахиснику з боку іспанського Вільярреала. Судячи за все у "жовтої субмарини" з'явився серйозний конкурент.
Повідомляється, що ПСВ розпочав переговори з МЮ щодо оренди 22-річного уругвайця.
Зазначається, що Пеллістрі також зацікавив Лос-Анжелес Гелаксі. Найближчим часом клуб з США повинен зробити пропозицію про повноцінний трансфер футболіста.
Діючий контракт гравця з "манкуніанцями" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.
Цього сезону Факундо Пеллістрі відіграв за Манчестер Юнайтед 13 матчів та віддав одну результативну передачу.