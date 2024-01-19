Нидерланды. Новость

Англієць повернувся до Європи.

Новоспечений півзахисник амстердамського Аякса Джордан Гендерсон сподівається допомогти своєму новому клубу досягти "максимального успіху". Про це він розповів прес-службі "божих синів".

"Це був важкий рік для Аякса. Як на полі, так і поза ним.

Так само було і зі мною за останні шість місяців у Саудівській Аравії, тому, сподіваюся, ми зможемо допомогти один одному рухатися вперед і досягти максимального успіху в найближчому майбутньому.

Мені приємно знаходитися в такому великому клубі", — заявив досвідчений англієць.