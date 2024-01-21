Нидерланды. Новость
Неймовірна серія клубу з Ейндховена добігла кінця.
Утрехт - ПСВ, Getty Images
21 січня 2024, 20:11
ПСВ у матчі 18 туру чемпіонату Нідерландів у гостях не зміг обіграти Утрехт. Матч закінчився із рахунком 1:1.
На гол гостей Йогана Бакайоко на сьомій хвилині, господарі поля відповіли точним ударом Відмана Бусайда на початку другого тайму.
Таким чином, ПСВ вперше цього сезону втратив очки в чемпіонаті, де була серія з 17 перемог поспіль.
Додамо, що попередній рекорд клубу з Ейндховена також було зупинено на позначці 17 стартових матчів. Це було у сезоні-1987/88.
Після 18 турів ПСВ набрав 52 очки та впевнено лідирує у чемпіонаті Нідерландів, випереджаючи Фєєнорд на десять балів.